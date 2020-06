Covid-19, bollettino di giovedì 18 giugno. Si riducono i pazienti ricoverati

Sono due in più, rispetto a ieri, i casi di positività al Coranavirus in Toscana.

La Toscana rimane stabile nella “classifica” dei contagi in Italia, al 10° posto. Oggi i contagiati sono 438, di cui 402 in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o addirittura privi di essi. Mentre i ricoverati sono 36, 11 in meno a ieri; 13 in terapia intensiva. Non si registrava un numero così basso di ricoveri totali dal 5 marzo 2020.

Sono 7 in più i guariti, purtroppo, invece si registra un nuovo decesso: un uomo di 92 anni.