Ginecologo in panne. Arriva la Polizia e nasce Christopher

E’ una storia a lieto fine quella accaduta stanotte tra Montecatini e Pescia.

Poco dopo mezzanotte un ginecologo è stato chiamato d’urgenza per un parto difficile all’ospedale di Pescia. Giunto a Borgo a Buggiano, tra Montecatini e Pescia, l’auto su cui viaggiava è rimasta in panne. Il medico ha chiamato per avere soccorso, ma nessun altro mezzo era disponibile ad eccezione della volante del commissariato di Montecatini che riusciva a raggiungere il medico ed accompagnarlo all’ospedale.

Grazie al tempestivo intervento il ginecologo arrivava giusto in tempo ed alle 1.08 nasceva Christopher, uno splendido bimbo di 3 kg e 300 gr. Grande la gioia, felicità e commozione per genitori, operatori sanitari e gli stessi poliziotti per la felice conclusione della vicenda.