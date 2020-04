“Una mattina mi sono alzato…”. Domani, musica per non dimenticare

“Non possiamo andare a suonare nelle piazze ma non c’è virus che potrà impedirci di fare festa nel giorno più importante dell’anno, sabato 25 aprile”.

L’evento musicale Saràbanda dell’Associazione Lucignolo si trasforma e passa dalle strade ai monitor dei pc, o sugli smartphone. Non sarà la stessa cosa, “ma la musica non si deve fermare, oggi più che mai”, dicono gli organizzatori.

Così, sabato 25 aprile alle ore 15 l’associazione parteciperà alla trasmissione di Bella ciao dalla Piazza di Pescia, aderendo all’iniziativa dell’ANPI e cantando con tutta l’Italia.

Dalle 15.30, sulla pagina Facebook “Oreste Giurlani Sindaco” si terrà invece una diretta dove si parlerà dell’importanza della Festa di Liberazione e saranno riproposti i video delle bande che hanno divertito in questi anni e che torneranno in futuro a far ballare per le strade di Pescia.

Ci saranno il sindaco Oreste Giurlani e il cantautore Manolo Strimpelli.