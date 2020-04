Partito Democratico: “Sviluppare insieme le idee per la ripresa”

“In questi giorni ci sono stati alcuni proclami da parte del sindaco sull’eventuale riapertura degli asili nido e dei parchi gioco -è la nota del Pd pesciatino-. Siamo consapevoli che ci troviamo in una fase in cui l’emergenza sanitaria ha una curva discendente e che attuando regole giuste con gradualità dobbiamo prepararci a far ripartire il tessuto economico italiano”.

Per il Pd “l’argomento è delicato e degno di un approfondimento che vada fatto in sinergia tra tutte le forze politiche. Il 4 maggio è dietro l’ angolo, ancora siamo lontani dal capire come questo paese dovrà affrontare la fase 2 e soprattutto con quali risorse si potrà ridare ossigeno alla nostra economia”.

Nessuna illusione, “le misure del “Cura Italia” non saranno sufficienti a risolvere subito risolvere la grave crisi che stiamo già affrontando. Come non ci illudiamo, caro Sindaco, che le misure regionali sulla floricoltura, nonostante lo sforzo, possano aiutare il settore (si tratterebbe di un intervento che porterebbe alle aziende non più di 1500 euro ciascuno)!”.

Il Pd, “con lo spirito costruttivo che abbiamo sempre dimostrato, anche in questa frase delicata, ci auspichiamo che la sua Amministrazione si faccia promotrice prima possibile di iniziative che coinvolgano tutte le forze politiche che vadino nella direzione di sviluppare idee utili per la città e per il paese!”.