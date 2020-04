Problemi igienici. Al cimitero con l’appuntamento. I numeri da chiamare

Dalla prossima settimana riaprono i tredici cimiteri sul territorio comunale. “Per consentire la sistemazione dei sepolcri eliminando anche eventuali inconvenienti di carattere igienico -ha detto il sindaco Giurlani durante una delle dirette Fb- e pregare da “vicino”.

Quale che siano i problemi igienici, Giurlani non lo ha specificato. C’è da immaginare si tratti di erbacce in eccesso e fiori marciti. Se così fosse, però, sarebbe auspicato un intervento di sanificazione prima di far rientrare gli anziani in visita ai loro cari defunti.

Sarà possibile accedere ai camposanti solo in determinati giorni ed orari, in particolare: nei cimiteri di montagna, l’accesso è consentito il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 12. A Veneri, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 12, ed a Collodi, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Al cimitero di via Squarciabocconi, l’accesso è consentito il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 12. In questo caso però, è necessario prenotare la visita telefonando ai numeri 0572 492219 o 492265 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12.

Il tempo massimo di permanenza all’interno dei cimiteri è stabilita in 30 minuti.

La gestione delle entrate e delle uscite, nonché il rispetto delle distanze di sicurezza è

garantita dal personale delle associazioni che si sono rese disponibili all’esecuzione di tale

servizio.