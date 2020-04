Test sierologico. Come e dove farlo. Le categorie ammesse

Agenti della Polizia municipale, chi lavora negli esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare e chi è addetto al trasporto delle merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private di smaltimento e raccolta dei rifiuti, i dipendenti pubblici, i dipendenti degli uffici postali, i dipendenti dei servizi bancari, i lavoratori dei servizi a domicilio, gli edicolanti, operatori delle agenzie di onoranze funebri.

Ecco a chi sarà effettuato il test sierologico rapido, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuito per i cittadini, utile a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi. Dopodiché, in caso di esito dubbio o positivo, si procederà con il tampone per capire chi ha superato la malattia ed è immune e chi invece è asintomatico ma ancora potenzialmente contagioso.

Tutti quanti potranno rivolgersi direttamente ai quaranta laboratori toscani accreditati per l’esecuzione degli esami. La scelta di farli è volontaria. Da parte della Regione si auspica comunque che le aziende si organizzino, al loro interno, per mettere i lavoratori in contatto con le strutture. Clicca qui per il testo dell’ordinanza e l’elenco dei centri accreditati.

https://www.toscana-notizie.it/-/test-sierologici-ecco-chi-avr%C3%A0-priorit%C3%A0-nell-accesso-e-i-laboratori-che-li-effettueranno