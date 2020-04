Trepidante attesa per conoscere il proprio destino

Capolista solitaria con 15 punti di vantaggio sulla coppia San Niccolò e Giovani Rossoneri a sei giornate dal termine, il Pescia attende con ansia il verdetto della federazione dopo lo stop del 1 marzo, pareggio esterno sul campo del ViaNova: blocco definitivo o prosecuzione?. <La nostra speranza è quella di arrivare a terminare regolarmente la stagione magari con un doppio turno settimanale – era stato il commento del presidente Lucherini>. Sulla stessa linea mister Bendinelli <È un momento critico per tutto il movimento calcistico, stiamo aspettiamo la decisione della federazione sul campionato e purtroppo pronti ad ogni decisione. Non ci nascondiamo nel dire che un suo eventuale annullamento sarebbe un vero peccato per noi ma soprattutto per i ragazzi che hanno lavorato duramente per tutto questo periodo. La priorità oggi è il Covid-19 e uscire da questo brutto momento il prima possibile, per tornare a vivere, per tornare a giocare>.