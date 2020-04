Pronto Badante, il covid-19 non ferma il sostegno agli anziani fragili

Il sostegno agli anziani fragili non si ferma in tempo di coronavirus. Pronto Badante, il progetto della Regione Toscana, è in funzione e si è adeguato al periodo di emergenza sanitaria per fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

L’obiettivo del progetto Pronto Badante è di sostenere la famiglia nel momento in cui si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano e attivare un sostegno economico per l’assistenza familiare con una/un badante.

Il progetto è rivolto a persone anziane di età uguale o superiore a 65 anni, residenti in Toscana, che si trovano per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio e che non hanno già in atto un progetto di assistenza personalizzato con i servizi territoriali. Il servizio si attiva rivolgendosi direttamente al numero verde 800 59 33 88 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19:30 e il sabato dalle 8 alle 15).

Il progetto prevede l’erogazione di un contributo di 300 euro una tantum, a conclusione del periodo di attivazione di un rapporto di lavoro regolare e occasionale con una/un assistente familiare (fino a un massimo di 30 ore), per le prime necessità. La prestazione lavorativa deve essere effettuata da una/un assistente familiare, ad esclusione del coniuge e dei soli parenti di primo grado.