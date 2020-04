Covid-19. C’è l’ottava vittima a Pescia. Altri cinque positivi

Si chiamava Francesca, la signora nata nel 1925 e ospite nella residenza per anziani Villa Matilde presso l’Istituto Don Bosco in via Galilei a Pescia, deceduta per “colpa” del coronavirus.

Francesca è venuta a mancare nei giorni scorsi. Il suo decesso era stato dapprima classificato come morte naturale.

E’ l’ottava vittima del Covid-19 nella nostra città.

Salgono intanto a 50 le persone contagiate dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le ultime, in ordine di tempo, sono un signore del 1964 residente a Collodi e quattro ospiti di residenze per anziani: tre di Villa Matilde, uno di San Domenico.