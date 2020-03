Il Covid-19 non coglie impreparato l’Istituto Agrario

L’emergenza Covid-19 ha costretto anche la scuola a ripensare molte delle sue attività, e soprattutto i modi di interagire, a distanza, con i ragazzi e le famiglie. Il professor Giuseppe Vergari insegna Informatica ai ragazzi dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti da diversi anni, e da 4 anni ricopre il ruolo di Animatore digitale, secondo le Linee Guida della Legge 107: la cosiddetta “Buona Scuola” che si ispira al PNSD, il Piano Nazionale della Scuola Digitale programmato dal Miur, nato con la funzione di implementare le opportunità dell’educazione digitale e innovare il sistema scolastico nel suo insieme.

Lo stesso professore ha spiegato che l’emergenza Coronavirus non ha colto impreparato l’Istituto: <Sono quattro anni che gli studenti e tutto il personale docente hanno una loro utenza e un indirizzo email istituzionale, usato per le comunicazioni ufficiali, per la condivisione di documenti e file relativi ai programmi, ecc. La scuola può comunicare con i ragazzi a casa secondo diverse modalità, usando la semplice chat Whatsapp o le varie funzioni del Registro Elettronico Argo, oppure, come si sta facendo in questi giorni, le varie applicazioni di Google Suite for Education. Di recente è stato attivato il nuovo Office Microsoft 365 per la scuola, quindi il meglio che la tecnologia digitale offre al momento per l’istruzione. Con le applicazioni di Google si possono programmare a un certo orario videolezioni che gli studenti seguiranno da casa, tutti online nello stesso momento; si possono mandare in allegato appunti, documenti Word, Pdf, immagini; si possono attivare chat di gruppo per porre domande al docente o richiedere ulteriori spiegazioni, insomma, si possono svolgere tutte le attività che si svolgono normalmente in classe benché non ci sia un contatto personale tra docenti e studenti. È sicuramente un modo diverso di fare lezione in un momento di emergenza nazionale, ma dà agli studenti, e anche ai docenti, la visione dell’ampio ventaglio di possibilità che i mezzi digitali offrono, anche in vista del loro futuro lavorativo>. Sul sito www.agrariopescia.edu.it è stata creata un’apposita sezione dedicata alla didattica a distanza, su cui compaiono gli aggiornamenti e le circolari del Ministero o del governo, che escono a cadenza quasi quotidiana; è stato integrato il canale Telegram d’Istituto, per potenziare i contatti con le famiglie, gli studenti e il personale; e infine i docenti sono aggiornati in continuazione dall’Animatore digitale sulle novità e sulle risorse disponibili in rete, ad esempio i tutorial di Youtube su come usare le tecnologie digitali se si incontra qualche difficoltà.

Il Dirigente, il dott. Francesco Panico si è rivolto alla comunità scolastica chiedendo senso di responsabilità e uno sforzo congiunto tra istituzione e famiglie, affinché gli studenti non siano lasciati soli.