Coronavirus. Sospendere pagamenti rette e servizi scolastici

Il consigliere comunale Giacomo Melosi, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio che ha stabilito la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, ha chiesto al Sindaco Oreste Giurlani l’impegno a sospendere i pagamenti delle rette e dei servizi scolastici, come trasporto e mensa, sia per gli asili che per le scuole elementari.

“Il provvedimento di chiusura mette in difficoltà molti genitori -ha spiegato Melosi- che, dovendo tenere i figli a casa e contemporaneamente andare a lavoro, si vedranno costretti a ricorrere a baby sitter o prendere giorni di ferie. Sospendere i pagamenti rappresenta un sostegno concreto da parte del Comune e ringrazio il Sindaco per aver accolto favorevolmente la mia richiesta. Adesso non resta che trovare la giusta formula per metterlo in pratica”.

Della stessa idea è anche Manuela Angeli, Coordinatore Comunale pro tempore Forza Italia a Pescia.