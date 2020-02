Corsa del sorriso di Silvia. Poche ore al via. Le foto del 2019

Domenica 9 febbraio il gruppo sportivo Run…dagi organizza la 2^ corsa del sorriso di Silvia (corsa competitiva di 10 km completamente in piano e camminata ludico motoria o corsa di 6/8 km).

Il ritrovo è dalle 7.30 presso il mercato dei fiori di via Salvo D’Acquisto. La partenza della corsa competitiva è alle ore 9.30, della non competitiva alle ore 8.30, in zona stadio “dei Fiori” in via Mentana. A tutti i partecipanti sarà regalata una t-shirt raffigurante un disegno di Silvia.

Ci si può iscriversi su www.cronorun.it, per la corsa competitiva, oppure nei punti vendita Cioni Sport e Pizza e…altri rimedi ad Uzzano o presso la Farmacia Sansoni in piazza Mazzini a Pescia.

Lo scorso anno furono 1200 le persone che presero parte alla prima edizione. Nella gara competitiva, che si sviluppava verso nord, verso il centro della città, vinse Adriano Curovich della Podistica Castelfranco, tra i 400 partecipanti, che percorse i 10 chilometri in 31 minuti e 36 secondi. Più indietro Federico Meini e Nicola Ciardelli rispettivamente con 33:04 e 33:25. Tra le donne Martina Mantelli della Toscana Atletica Empoli giunse per prima al traguardo davanti a Costanza Del Bravo e, a pari merito, le pesciatine Sara Orsi e Claudia Astrella.

Per informazioni: 329 0519646/393 4296123 – info@rundagi.it

Locandina