Allerta vento. Pompieri al lavoro per un albero pericolante. Altri rischi

I Vigili del Fuoco di Pescia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di martedì per rimuovere un albero posto sul greto del fiume Pescia, tra ponte di San Francesco e ponte del Duomo, che rischiava di cadere sulla facciata ovest dell’ospedale.

Alcuni dipendenti del nosocomio hanno allertato l’ufficio tecnico del comune di Pescia che si è immediatamente attivato.

La Regione Toscana ha diramato un avviso di allerta meteo in codice giallo per vento forte fino alla serata di mercoledì 5 febbraio. L’afflusso d’aria fredda di origine polare sulla Toscana porterà raffiche di vento fino a 70-90 Km/h sulle zone collinari e fino a 50-70 Km/h in pianura.

Sempre a Pescia, a Ricciano, un albero di grosse dimensioni, si è spezzato ed è caduto in un fosso senza fortunatamente arrecare alcun danno a persone o cose.

A Vellano, in via del Traspo, la strada risulta interrotta per la caduta di alcuni alberi.