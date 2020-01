Benvenuti in Banca. Fatti concreti per le associazioni del territorio

Porte aperte ad associazioni o enti sociali, culturali e sportivi. Banca di Pescia e Cascina, nell’ottica di creare valore sociale e culturale a beneficio della comunità locale, ha pensato di mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni o enti sociali, culturali e sportivi, la propria sala conferenze in via Alberghi a Pescia per l’organizzazione di convegni, conferenze, incontri a tema, riunioni o assemblee, attività culturali ed esposizioni. L’iniziativa prende il nome di “Benvenuti in Banca”.

Si tratta di una sala che ospita 80 persone tutte comodamente sedute, dotata di un tavolo per conferenze e di un adeguato impianto audio e video.

Nelle intenzioni di Banca di Pescia e Cascina, le associazioni ed enti che beneficeranno dell’iniziativa potranno impiegare altrove le risorse risparmiate. “Se ne avvantaggia così tutta la cittadinanza, o almeno quelle famiglie che usufruiscono dei servizi offerti dalle associazioni coinvolte nell’iniziativa, i cui risparmi sono tradotti in prestazioni migliori”, ha detto il presidente della Banca Franco Papini.