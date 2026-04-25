PESCIA. Ultima chiamata play off contro il Tau Altopascio

Ultima chiamata per il Pescia, settimo con 47 punti, che deve assolutamente vincere nel turno casalingo contro il Tau Altopascio, fischio di inizio alle 16 e sperare di ricevere buone notizie dagli altri campi in special modo da Gallicano, diretta concorrente con 50 punti, che affronterà la capolista New Team. Questo il destino dei ragazzi di mister Bicchieri per tenere viva la flebile fiammella play off. Una importante chance buttata alle ortiche domenica scorsa con la sconfitta 2-0 contro il Molazzana.

Un obiettivo che era reso possibile dalla vittoria della Coppa Toscana da parte del Chiesina Uzzanese e promozione diretta in Prima categoria, che di fatto, in caso di mancato successo del campionato avrebbe liberato un posto nella griglia play off.