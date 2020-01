Legambiente contro il piano operativo: “Basta consumo di suolo. Nessuna crescita demografica”

Legambiente Valdinievole si schiera contro la prossima approvazione del piano operativo.

L’associazione ambientalista auspica una diversa formulazione dello strumento urbanistico, come già indicato dalla Regione Toscana, riducendo il consumo di nuovo suolo e puntando invece sul recupero di volumetrie degradate e sulla rigenerazione urbana.

“Il piano operativo in approvazione prossimamente ha destato molte preoccupazioni per previsioni ritenute problematiche e per un consumo di suolo valutato irragionevole per un territorio che non ha trend di crescita demografica e che possiede ingenti volumetrie decadute e abbandonate e, quindi, disponibili per il recupero, anche a fini residenziali”, è scritto della nota di Legambiente.

“Gruppi di cittadini hanno raccolto firme e hanno richiesto un riorientamento di questo strumento urbanistico in riferimento a scelte riguardanti porzioni del territorio, come via della Torre, Colleviti, Collodi, via XXVII Aprile, Veneri, area ex Business Park…”