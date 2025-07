SALUTE, PINOCCHIO! Missione prevenzione, su tutti i treni letture educative per bambini in viaggio

Pinocchio è il protagonista di “Salute, Pinocchio!”, un’iniziativa editoriale e sociale realizzata dal network PreSa – Prevenzione e Salute e Giunti Editore, in collaborazione con Trenitalia. Si tratta di una serie di manuali a fumetti di educazione sanitaria, pensata per avvicinare in modo divertente ed efficace i più giovani, e non solo.

‘Salute Pinocchio! Missione prevenzione’: il libro a fumetti dedicato ai bambini. Il manuale alterna favole ad approfondimento scientifici a portata di bimbi.

“Non è buona una crostata di terra”. “Meglio l’attività fisica con gli amici dei videogiochi”. “Dormire poco fa male”. “Importante è mangiare bene, tanta frutta, per esempio”. E proteggersi dal sole con le creme solari. Sono alcuni messaggi del fumetto ‘Salute Pinocchio! Missione prevenzione’. Il volume alterna per ciascun argomento favole a fumetti e approfondimenti scientifici, chiamati ‘La voce del Grillo’.

Sarà distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity, brand di Trenitalia, e nei principali FrecciaLounge d’Italia, offrendo un’occasione di lettura educativa a famiglie e bambini in viaggio.