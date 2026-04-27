VESCOVO FAUSTO. Domenica il saluto della Chiesa pesciatina

A seguito della rinuncia al governo pastorale delle diocesi di Pescia e Pistoia, unite nella persona di S.E. monsignor Fausto Tardelli e la nomina del nuovo vescovo Augusto Mascagna, domenica 3 maggio la comunità diocesana di Pescia si unirà in cattedrale con il suo vescovo Fausto per ringraziare il Signore di tutti i benefici ricevuti dal ministero episcopale di S.E. e lo saluterà nella Celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 17,30.

La celebrazione di ringraziamento e saluto si svolgerà nella cornice liturgica della festa del Ritrovamento della Santa Croce, giorno nel quale la città di Pescia e la comunità cristiana offrono devotamente l’olio per la lampada votiva che arde dinanzi al SS. Crocifisso della Maddalena.