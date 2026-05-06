NUOVA PALESTRA, approvato il progetto. Come e dove sarà

Una nuova palestra, per attività sportive, sarà realizzata nei pressi dell’attuale palazzetto dello sport in via Galilei, creando un polo sportivo ancora più funzionale e integrato.
Sarà una tensostruttura, di ultima generazione, come se ne vedono già in giro.
►►► La Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione di una nuova palestra.
Si tratta di un passaggio fondamentale che permetterà al Comune di partecipare a un bando regionale dedicato agli impianti sportivi, con l’obiettivo di intercettare risorse importanti per la città.
Il progetto, del valore complessivo di 580.000 €, sarà in larga parte finanziato con il finanziamento regionale, fino a 400.000 €. L’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, da realizzarsi nel 2027.