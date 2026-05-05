DR3 CESTISTICA. Vittoria in volata con uno scatenato Dinelli

Esordio vincente nei playoff per la DR3 della Cestistica Pescia che espugna il parquet dei Roosters Livorno per 67-71 al termine di una gara intensa e combattuta.

Partenza contratta dei pesciatini che subiscono la maggiore fisicità dei padroni di casa sotto canestro e chiudendo il primo quarto sotto di otto lunghezze, 20-12.

Sistemate alcune situazioni di gioco, nella seconda frazione i rossoverdi cambiano l’inerzia dell’incontro riuscendo a ricucire il divario e rimanendo agganciati ai labronici. La rimonta è costante, fino agli ultimi 90″ quando Dinelli, autore di 12 punti nell’ultimo periodo e 19 complessivi, firma il sorpasso decisivo.

Tabellini: Romoli 6, Bendinelli 8, Vicario 5, Federighi 8 (nella foto), Minghi, Innocenti 16, Cardelli, Botrini, Dinelli 19, Tonfoni 9.