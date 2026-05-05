Esordio vincente nei playoff per la DR3 della Cestistica Pescia che espugna il parquet dei Roosters Livorno per 67-71 al termine di una gara intensa e combattuta.
Partenza contratta dei pesciatini che subiscono la maggiore fisicità dei padroni di casa sotto canestro e chiudendo il primo quarto sotto di otto lunghezze, 20-12.
Sistemate alcune situazioni di gioco, nella seconda frazione i rossoverdi cambiano l’inerzia dell’incontro riuscendo a ricucire il divario e rimanendo agganciati ai labronici. La rimonta è costante, fino agli ultimi 90″ quando Dinelli, autore di 12 punti nell’ultimo periodo e 19 complessivi, firma il sorpasso decisivo.
Tabellini: Romoli 6, Bendinelli 8, Vicario 5, Federighi 8 (nella foto), Minghi, Innocenti 16, Cardelli, Botrini, Dinelli 19, Tonfoni 9.
DR3 CESTISTICA. Vittoria in volata con uno scatenato Dinelli
Esordio vincente nei playoff per la DR3 della Cestistica Pescia che espugna il parquet dei Roosters Livorno per 67-71 al termine di una gara intensa e combattuta.