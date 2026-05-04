IN AGGIORNAMENTO | BOSCHI IN FIAMME. A fuoco trattore e attrezzature agricole

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Nel tardo pomeriggio di lunedì squadre dei Vigili del Fuoco di Pescia e i volontari della Protezione Civile sono intervenute in località Croce a Veglia per un incendio di vaste proporzioni, il secondo in due giorni, che sta interessando un’area boschiva.

Nella zona coinvolta non sono presenti abitazioni o fabbricati.

Sempre nella serata di lunedì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Malocchio, per un rogo che ha coinvolto un trattore e delle attrezzature agricole.