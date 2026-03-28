Offese razziste. La Cestistica Audace Pescia condanna l’accaduto

Con un comunicato apparso sulla propria pagina facebook, la Cestistica Audace Pescia esprime profondo rammarico per quanto accaduto durante la gara di campionato DR1 tra la squadra pesciatina e la compagine di Calcinaia dove una giovane tifosa ospite è stata oggetto di offese razziste.

“Ci siamo scusati fin da subito con Diarra e con tutta la società Calcinaia. Ci siamo immediatamente attivati per individuare i responsabili, ma al momento non è stato possibile identificarli, anche perché la segnalazione è pervenuta a partita conclusa. La società può svolgere attività di controllo e verifica interna, ma non ha gli strumenti né le competenze per condurre indagini approfondite, che spettano esclusivamente alle autorità di pubblica sicurezza.

Resta comunque ferma la volontà di collaborare pienamente con le autorità competenti, qualora emergano elementi utili, e di continuare a vigilare affinché episodi simili non si ripetano.

𝘼𝙣𝙘𝙝𝙚 𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 società 𝙨𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙡𝙚𝙨𝙖 𝙞𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙫𝙞𝙘𝙚𝙣𝙙𝙖

Desideriamo sottolineare che tra le due società esiste un rapporto di grande rispetto e stima reciproca. Saremo sempre disponibili a collaborare per contrastare con fermezza ogni forma di discriminazione. Per questo motivo, ci schieriamo al fianco di Diarra e del Basket Calcinaia nel 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙣𝙣𝙖𝙧𝙚 senza alcuna esitazione quanto accaduto.

La Cestistica Audace Pescia si distingue sul territorio non solo per l’attività sportiva, ma soprattutto per il 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙚𝙜𝙣𝙤 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚.

Attraverso il basket promuove inclusione, educazione e crescita personale, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e il senso di comunità con ragazzi e ragazze di diverse provenienze, favorendo la partecipazione attiva e l’𝙪𝙜𝙪𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖𝙣𝙯𝙖.

Da questi momenti vogliamo ripartire: più 𝙪𝙣𝙞𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖, dentro e fuori dal campo.

𝙄𝙡 𝙗𝙖𝙨𝙠𝙚𝙩 𝙪𝙣𝙞𝙨𝙘𝙚. 𝙎𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚.

𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙧𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚, 𝙞𝙣𝙨𝙞𝙚𝙢𝙚”