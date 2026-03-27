SI PRESENTA DOROTEA. “Mai più amministratori improvvisati”

Partiamo dalla fine…

“Se vogliamo rilanciare la città non possiamo più affidarci ad amministratori improvvisati impegnati a rincorrere consensi tramite “videini” che inondano le pagine dei social…

…vogliamo che la città dove abbiamo deciso di far crescere i nostri figli ed investire con il nostro lavoro si desti dal torpore, convinti che questo risveglio passi dall’azione vivace di semplici cittadini che comincino ad informarsi sui fatti, ad elaborare idee e con esse a costringere la classe politica a confrontarsi e bonificare le acque torbide e paludose che da troppo tempo stanno sommergendo la nostra amata Pescia“.

Giovedì 2 aprile alle 18, presso lo Studio Hall di Via Sismondi 2, a Pescia (Galleria il Tempietto), si presenta DOROTEA, Movimento civico politico e culturale.

“Da tempo viviamo un forte disagio dovuto al declino della nostra città, un tempo capitale civica, culturale ed economica della Valdinievole, ora territorio che sta progressivamente regredendo”, è scritto nel manifesto.

“Siamo stupìti dalla mancanza di progettualità, lungimiranza e reattività della nostra classe politica ed amministrativa che da oltre 20 anni ha assecondato tale declino anziché contrastarlo con tutte le forze necessarie. Non ci piace questo clima di rassegnazione che respiriamo in città e vorremmo contribuire con la nostra iniziativa ad animare la discussione e vivacizzare un dibattito civico”.

Tra le idee ci sono la realizzatione di una nuova area industriale in via Romana, ritenuta ideale, per la vicinanza al casello autostradale, ad attrarre nuove imprese.

Sul turismo, Pescia “non può limitarsi a svolgere il ruolo di spettatore passivo, ma deve giocare con Pinocchio un ruolo di player attivo e propositivo. Si ad una nuova viabilità a Collodi, no a progetti ed interventi fantasmagorici quanto irrealizzabili.

Recuperare l’area ex Del Magro, oggi posta all’asta giudiziaria, per la realizzazione di nuovi parcheggi e di nuove infrastrutture.

Appuntamento a Giovedì 2 aprile alle 18, presso lo Studio Hall di Via Sismondi 2, a Pescia (Galleria il Tempietto).