SCONTRO TRA AUTO E BUS. In frantumi la portiera. Tanto spavento, nessun ferito

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito nello scontro tra un bus ed un autovettura avvenuto nella tarda mattina di martedì in via Dilezza, nell’intersezione con via Lucchese.
Due mezzi, una vettura ed un bus, di quelli per il trasporto di studenti, stavano procedendo verso via Lucchese, entrambi decisi a svoltare verso destra, in direzione Casacce.
La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Pescia prontamente intervenuti.
Nello scontro tra i due mezzi è scoppiato il vetro della portiera del bus, senza per fortuna causare danni o feriti, solo tanto spavento. La viabilità è stata ripristinata senza particolari disagi per gli automobilisti in transito.