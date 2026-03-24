È tutta farina del mio sacco! Festa dedicata alla farina di castagne

Domenica prossima a Vellano, per iniziativa del circolo ricreativo e culturale “Sandro Maltagliati” aps, torna la festa dedicata alla farina di castagne del nuovo raccolto con “…è tutta farina del mio sacco!”.

Verranno presentate le farine del nuovo raccolto provenienti dalla Lunigiana, Garfagnana, media valle del Serchio, val di Lima e lucchesia, alta Versilia e montagna massese e, naturalmente, montagna pistoiese e pesciatina.

Sarà possibile pranzare alla festa gustando la gastronomia tipica locale fatta di piatti poveri ma saporiti ed invitanti e degustare i necci, anche con ricotta e nutella, frittelle, castagnaccio e polenta ed altre specialità caratteristiche a base di farina di castagne, il tutto annaffiato con buon vino.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Pescia ed è organizzata in collaborazione con le associazioni dei castanicoltori della lucchesia e della montagna pistoiese e l’associazione Terra Nostra Valdinievole. Info: 0572 409101