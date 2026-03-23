PINOCCHIO A FUMETTI. Nuova edizione di Carlo Alberto Vanalesta

Carlo Alberto Vanalesta, artista, pittore ed apprezzato maestro vetraio, ha voluto dedicare la sua poliedrica creatività ad attualizzare il genere del libro per l’infanzia da leggere, guardare e giocare con una sua personalissima versione a fumetti di Pinocchio di Carlo Collodi, che verrà presentata a Firenze mercoledì 25 marzo alle 17 a palazzo Strozzi Sacrati dall’autore.

Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Anna Maria Iacobacci, presidente dell’associazione culturale Pinocchio Carlo Lorenzini, Michele Lazzerini in rappresentanza dell’editore Fiorenza e Andrea Balestri, l’interprete di Pinocchio nello sceneggiato televisivo del 1972 realizzato dal regista Luigi Comencini.

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