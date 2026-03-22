Si impone 74-65 la Cestistica contro la Polisportiva Nicola Chimenti. Una gara equilibrata fino all’intervallo lungo chiuso sul 33-31 poi i pesciatini alzano i giri motore su entrambi i lati del campo e scappano via toccando il +12, 53-41. Nell’ultima frazione i ragazzi di coach Pellegrini non calano l’intensità di gioco con i labronici che restano agganciati al match riuscendo poi nel finale a ridurre il divario al -9.
Un successo che lascia inalterata la classifica visti i successi di Valdicornia in casa contro il CMB Carrara e del colpo grosso della Libertas Lucca sul parquet della capolista Gea Grosseto.
Tabellino: Ulivieri 6, Fossetti 6, Sodini 9, Zardo, Chiappini, Niccolai 6, Bigi, Ghera 11, Ciervo 14, Lucchesini, Bini 13, Pinzani 9.
CESTISTICA. Due punti importanti per difendere il secondo posto
Si impone 74-65 la Cestistica contro la Polisportiva Nicola Chimenti. Una gara equilibrata fino all’intervallo lungo chiuso sul 33-31 poi i pesciatini alzano i giri motore su entrambi i lati del campo e scappano via toccando il +12, 53-41. Nell’ultima frazione i ragazzi di coach Pellegrini non calano l’intensità di gioco con i labronici che restano agganciati al match riuscendo poi nel finale a ridurre il divario al -9.