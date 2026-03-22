CESTISTICA. Due punti importanti per difendere il secondo posto

Si impone 74-65 la Cestistica contro la Polisportiva Nicola Chimenti. Una gara equilibrata fino all’intervallo lungo chiuso sul 33-31 poi i pesciatini alzano i giri motore su entrambi i lati del campo e scappano via toccando il +12, 53-41. Nell’ultima frazione i ragazzi di coach Pellegrini non calano l’intensità di gioco con i labronici che restano agganciati al match riuscendo poi nel finale a ridurre il divario al -9.
Un successo che lascia inalterata la classifica visti i successi di Valdicornia in casa contro il CMB Carrara e del colpo grosso della Libertas Lucca sul parquet della capolista Gea Grosseto.
Tabellino: Ulivieri 6, Fossetti 6, Sodini 9, Zardo, Chiappini, Niccolai 6, Bigi, Ghera 11, Ciervo 14, Lucchesini, Bini 13, Pinzani 9.

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