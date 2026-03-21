CESTISTICA. Cinque giornate per definire la griglia play off: Pescia c’è.

Reduce dalla vittoria contro il Vela Viareggio nel turno infrasettimanale, la Cestistica ritrova il PalaBorelli, domani alle 18, ospitando la Polisportiva Nicola Chimenti; all’andata fu ampio successo rossoverde per 75-55. Con quattro giornate ancora da disputare Ghera e compagni occupano la seconda piazza con 36 punti in compagnia del Valdicornia e Libertas, ma il vantaggio nello scontro diretto. Ottenere un buon piazzamento sarebbe fondamentale in vista degli accoppiamenti play off.

Un occhio alla griglia delle migliori otto ce la daranno anche gli ospiti con quattro squadre in lotta per tre posti. I livornesi si trovano sesti con 26 punti; attualmente fuori con 24 punti l’Invictus Livorno.