CESTISTICA DR3 corsara in quel di Lucca e primato in classifica

Successo esterno per la Cestistica DR3 di coach Braccini che si impone sul parquet della Libertas Lucca con il punteggio di 43-53.

Partita nervosa, con una settimana complicata di allenamenti che si è fatta sentire soprattutto in attacco. A far pendere il successo direzione Pescia è stato il grande sacrificio difensivo e la grande volontà di lottare.

Tabellino: Bendinelli 13, Vicario 10, Paganelli 9, Romoli 8 (nella foto), Federighi 7, Cardelli 4, Innocenti 2, Minghi, Dinelli, Filippelli, Botrini.