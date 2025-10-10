Beatrice, Gabriele, Giorgia e Gianmarco alla Next Gen Al di Napoli

Due studenti dell’indirizzo “Biotecnologie sanitarie” e due dell’indirizzo “Viticoltura e enologia” dell’Istituto tecnico Anzilotti hanno partecipato al Summit “Next Gen AI” organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del campus itinerante “Scuola futura”, che ha toccato tutte le regioni per promuovere la formazione sulla didattica digitale integrata, sulle metodologie didattiche innovative e sulla transizione digitale, e per coinvolgere le comunità scolastiche sui temi e sulle sfide del PNRR.



Beatrice Terranova (IVG), Gabriele Brancato (IVG), Giorgia Desideri (IVB) e Gianmarco Naldini (IVB) sono stati scelti per rappresentare il loro istituto al Summit, dove hanno avuto la possibilità di incontrare esperti provenienti da tutto il mondo, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori per confrontarsi sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nei sistemi educativi.

I ragazzi sono stati accompagnati dalla docente di Chimica Lara Pacini, che è anche coordinatrice di numerosi altri progetti relativi all'orientamento post diploma.