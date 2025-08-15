Pescia di Carta. Mostra mercato e la tradizione cartaria

Sabato 4 e domenica 5 ottobre all’ ex Mercato dei Fiori torna Pescia di Carta, mostra mercato che celebra la storica tradizione cartaria della città e il legame con Pinocchio.

Mostra mercato con libri di antiquariato, edizioni pregiate e fumetti da collezione, incluse rarità Disney, Bonelli e vintage anni ’60-’70.

Artist Alley: fumettisti e illustratori incontrano il pubblico con disegni dal vivo e opere uniche. Incontri con autori come Leonardo Gori e Marco Vichi, dibattiti e presentazioni.

Mostra iconografica dedicata alle avventure di Pinocchio, in vista del bicentenario di Collodi. Figurine rare e album storici per collezionisti e curiosi.

Ingresso gratuito dalle 9,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 18. Per info http://pesciadicarta.it