TEMPERATURA OLTRE I 40 GRADI. Pescia la più rovente in provincia. Come nel 1947

Nella giornata di lunedì 11 agosto, Pescia è risultata la “città più calda” della provincia di Pistoia, la quarta più rovente della Toscana.
Nel primissimo pomeriggio, intorno alle ore 14,25, la stazione meteorologica situata in città ha fatto registrare un picco di 40,4 gradi.
I dati sono comunicati dal Sir, settore Idrologico e Geologico della Toscana.
Un pò di refrigerio, si fa per dire, è stato rilevato dall’altra stazione meteo collocata sul territorio comunale. A Sorana la temperatura massima registrata, alle 14, è stata di 36,7 gradi.
IL PRECEDENTE ►►► I dati climatologici dal 1930 al 1998, indicati sulla pagina Wikipedia CLICCA QUI, rilevati dalla stazione meteorologica di Pescia posta nel giardino dell’Istituto Tecnico Agrario riportano una temperatura massima assoluta di +41,0 °C registrata il 3 agosto 1947. Luca Silvestrini