VIVILAVITA Silvia Tamarri. Sabato e domenica la consegna di borse di studio

L’associazione “ViviLaVita APS in memoria di Silvia Tamarri” in collaborazione con la Scuola di Musica del centro Agape di Collodi gestito dall’Associazione Culturale Pescia-Lab. Musicale APS, organizza nei giorni di sabato 17 e domenica 18 maggio un concorso musicale, rivolto agli allievi della scuola di musica del centro Agape, per l’assegnazione di otto borse di studio suddivise equamente tra i generi musicali classico e moderno.

Sabato 17 maggio, tutti gli allievi si esibiranno di fronte alla sola commissione esaminatrice, la quale decreterà gli otto vincitori cui andranno le borse di studio.

Domenica 18 maggio alle 17, nei locali della scuola del centro Agape di Collodi, si svolgerà il concerto, a porte aperte, degli allievi vincitori, cui seguirà la cerimonia di premiazione durante la quale saranno assegnati i diplomi di partecipazione e le borse di studio.

Inoltre, il Consiglio direttivo dell’associazione ViviLaVita APS assegnerà una targa commemorativa, come premio speciale, ad uno degli otto vincitori. Il concorso si svolgerà in entrambe le date presso la scuola di musica del Centro Agape a Collodi.

COS’E’ VIVILAVITA, IN MEMORIA DI SILVIA, “VOLATA VIA CORRENDO” ►►► ViviLaVita è un’associazione sorta nel dicembre 2019 in memoria di Silvia Tamarri la 50enne, appassionata di musica, arte e corsa, che fu investita nel settembre 2018 in via Castellare a Pescia, nei pressi dello stadio dei Fiori, mentre stava correndo. Il suo cuore cessò di battere al Trauma Center dell’ospedale di Careggi a Firenze a seguito della gravi ferite riportate.

I soci fondatori furono il marito di Silvia, Andrea, i figli Chiara e Virgilio, la madre Vera e le sorelle Giulia e Laura.