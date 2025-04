Pescia, decisivo il distacco al 90′. Sarà subito finale?

Ultimi novanta minuti per decidere le sorti del Pescia. Se al triplice fischio di chiusura del direttore di gara il distacco dal Chiesina, attualmente quarto, sarà inferiore ai 10 punti, i rossoneri affronteranno tra le mura amiche, proprio gli amaranto in semifinale play off con il Ghivizzano ad attendere in finale; qualora invece il distacco superasse le 10 lunghezze sarà finale secca in trasferta proprio contro i lucchesi.

Allo stadio dei Fiori arriva il Molazzana, decimo posto con 38 punti, ormai tranquillo e senza pericoli per i play-out mentre il Chiesina dovrà affrontare tra le mura amiche il derby contro il Via Nova che dovrà cercare la vittoria per non ritrovarsi penultimo nella griglia finale.