INCENDIO A FIBBIALLA. Cause al vaglio delle autorità competenti

Due ettari di terreno boschivo sono andati in fumo nel primo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Fibbialla.

Squadre dei Vigili del Fuoco di Pescia, Montecatini e Pistoia sono intervenuti sul posto per scongiurare che il fuoco potesse avvicinarsi alle case. La sala operativa unificata della Regione ha inviato sul posto un elicottero antincendio. Le operazioni di spegnimento si sono rilevate particolarmente complicate trattandosi di una zona impervia. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Pescia.

Le cause dell’incendio sono naturalmente al vaglio delle autorità competenti. E’ fatta raccomandazione, in particolare in questo periodo dell’anno, di bruciare i residui vegetali agricoli come i residui di potatura degli ulivi lontano dalle abitazioni ed in luoghi ove si possa facilmente spegnere, con acqua, eventuali principi di incendi.