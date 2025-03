MALTRATTAMENTI A MOGLIE e figli minorenni. Allontanato 39enne

E’ SUCCESSO A MONTECATINI TERME

Nel corso della prima settimana del mese di febbraio, presso il locale Commissariato si era presentato un cittadino 39enne, di origini albanesi, da anni residente in Valdinievole il quale intendeva segnalare la scomparsa, da oltre un giorno, di sua moglie e dei figli minori.

ln particolare, secondo la testimonianza dell’uomo, la donna, il giorno precedente, dopo aver pranzato in famiglia, come di abitudine era uscita di casa nelle prime ore del pomeriggio per accompagnare i figli al doposcuola. Tuttavia, non aveva più fatto ritorno in casa, risultando irreperibile anche sulla propria utenza telefonica cellulare.

Nel corso della denuncia l’uomo, che appariva in evidente stato di alterazione dovuta all’ingerimento di sostanze alcoliche, riferiva di aver avuto, negli ultimi giorni, un’accesa discussione con la moglie.

Quell’aspetto e i precedenti penali a suo carico facevano immediatamente presupporre che, in ambito familiare, vi potessero essere problematiche ben più gravi e diverse da quelle esposte da quell’uomo.

Infatti, gli agenti., dopo un’attenta e scrupolosa attività di ricerca, avevano rintracciato immediatamente la donna e i propri figli minori che, dal giorno precedente, su richiesta della stessa donna, erano stati collocati in via provvisoria presso una struttura protetta messa a disposizione dal centro “antiviolenza” territoriale in quanto vittima di maltrattamenti ed atti persecutori.

Veniva dunque effettuato un attento sopralluogo all’interno dell’abitazione familiare che si presentava in evidente stato di disordine, scarsa pulizia e precarie condizioni igieniche. Inoltre, nel corridoio dell’ingresso, veniva riscontrata la presenza di un bidone della spazzatura contenente esclusivamente numerose lattine di birra aperte, a conferma del fatto che l’uomo abusava di sostanze alcoliche.

Rintracciata, la donna aveva dichiarato che, nel corso delle frequenti discussioni con il marito, solito rincasare a tarda notte ed in evidente stato di alterazione dovuta all’ingerimento di sostanze alcoliche più volte era stata vittima di percosse, avvenute anche alla presenza dei figli minori e, in particolar modo ricordava e descriveva alcuni episodi di maltrattamento e violenza occorsi addirittura nel corso di una delle due gravidanze.

L’uomo non si era limitato ai maltrattamenti fisici ma, in molte occasioni aveva imposto alla donna il modo di vestire e l’aveva obbligata a non uscire da sola. Inoltre, l’aveva più volte oltraggiata e minacciata verbalmente, anche attraverso l’uso di un coltello.

Il Giudice presso il Tribunale di Pistoia ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla Casa Familiare e del Divieto di Avvicinamento e Comunicazione.