FRATELLI D’ITALIA. “Uffici bloccati”

“L’ennesimo disagio figlio dell’incomprensibile gestione dell’amministrazione Franchi sta colpendo in queste ore il nostro comune, con il servizio 2 – servizi alla persona e gestione del territorio, da cui dipendono ad esempio urbanistica e scolastico, che risulta completamente bloccato”. E’ scritto in una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Giacomo Melosi, il quale denuncia una situazione insostenibile e che di fatto ha ingolfato la macchina comunale.

“La dirigente è andata in meritata pensione e, con la sua uscita, sono decadute anche tutte le deleghe ai responsabili da lei fatte, determinando l’impossibilità di firma di atti anche banali, dagli impegni di spesa alle ordinanze, dai permessi di costruire ai passi carrabili –commenta Melosi– pensiamo ad esempio agli avvisi della mensa: senza la firma non possono essere inviati, comportando un mancato incasso delle somme mentre il comune deve comunque pagare le fatture per la fornitura, con il probabile risultato che le famiglie se ne vedranno recapitare due insieme. Un doppio danno di cui certo non avevamo bisogno.

Dal 3 di marzo tutti gli uffici sono congelati e mi auguro che il sindaco si prenda quanto prima la responsabilità di sistemare questa intollerabile situazione, a costo di firmare egli stesso ogni atto”.