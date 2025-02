Può una misteriosa pergamena cambiare il corso della Storia? L’ultimo libro di Melosi

I segreti nascosti degli ultimi templari è un libro di Giancarlo Melosi. Si può acquistare su Amazon.

Anno domini 1491.

Ruggero Franzoso un giovane fabbricante di pergamene è avvicinato da un misterioso personaggio, forse un profanatore di tombe, che gli propone l’acquisto di due antiche pergamene. La prima è il verbale degli interrogatori degli ultimi cavalieri templari tenuto nel castello di Chignon nell’agosto del 1308, la seconda descrive il misterioso regno di Prete Gianni. Il miraggio del guadagno porterà Ruggero a Firenze dal monaco Leonardo da Pistoia e da Marsilio Ficino.

Quei contatti e il suo tentativo di vendere le pergamene, saranno l’inizio delle sue sventure. Ricercato dalle guardie del signore di Firenze e dall’inquisizione, fuggirà dalla toscana con la moglie Matilde e il piccolo figlio Tuccio. Tommaso d’Agnolo, un vecchio frate Ospitaliero cieco, li accompagnerà nel loro vagabondare.

Percorreranno prima le strade di Francia, seguendo la via dei Franchi, poi giungeranno in Portogallo e in Spagna.

Il frate li guiderà seguendo una traccia fatta d’indizi misteriosi, oscuri segni di riconoscimento, documenti sibillini scritti nell’alfabeto segreto dei Templari. Alla fine di quel filo di Arianna ci sarà forse il tesoro mai trovato dell’Ordine del Tempio?

Il loro lungo viaggio terminerà l’anno successivo nell’agosto del 1492 prima a Palos e poi nell’isola di La Gomera nelle Canarie.

Sono i giorni nei quali salpa la flotta di Cristoforo Colombo alla ricerca di una via per le Indie.

Forse l’Ordine del Tempio non è finito in cenere assieme agli ultimi Templari arsi vivi su un isolotto della Senna nel 1314? Forse un disegno misterioso a lungo coltivato, generazione dopo generazione, consentirà di ricostruire un nuovo ordine, un luogo giusto e felice da fare invidia a re e imperatori?