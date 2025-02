Sfida in chiave play off per la Cestistica per respirare aria d’alta quota

Sfida play off quella che opporrà domenica alle 18 al PalaBorelli tra la Cestistica Pescia e Donoratico.

Entrambe le squadre si presentano alla palla a due con grande voglia di portare a casa i due punti in palio e consolidare la propria posizione in classifica.

La Cestistica, reduce da sei vittorie consecutive, si trova al secondo posto con 28 punti in compagnia del Montemurlo a meno 4 dalla capolista Calcinaia e ha tutte le intenzione di restare aggrappata alle posizioni che contano.

Viaggia a vele spiegate anche Donoratico con una striscia positiva di tre vittorie e ottavo posto con 20 punti, appaiati con CMB Carrara ma deve guardarsi le spalle da Cerretese e Sky Walkers, rispettivamente noni e decimi con 18 punti.

Nella gara di andata si imposero i rossoverdi per 68-93 con una super prova di Pinzani autore di 30 punti.