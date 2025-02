Una bella Cestistica espugna Camaiore e si conferma tra le magnifiche quattro

Vince la Cestistica che impone 75-61 sul campo del Vela Viareggio che consolida il secondo posto con 28 in compagnia del Lions Montemurlo e soprattutto allunga a +6 sulla coppia Legends Carrara e Libertas Lucca, prime delle escluse dalle magnifiche quattro.

<Doveva essere una partita temuta alla vigilia in quanto Viareggio, vincendo, poteva ancora provare ad accedere ai play off e soprattutto si presentava al gran completo – ha commentato coach Giuntoli>. <Da parte nostra abbiamo giocato una partita solida, senza troppi fronzoli, con una buona difesa che ha costretto i padroni di casa a molti errori e questo ci ha permesso di chiudere sopra di 9 punti all’intervallo – ha proseguito. Nella terza frazione Viareggio si è rifatta sotto ma i ragazzi sono stati bravi a non scomporsi rimanendo sempre sotto controllo fino al +16 ai meno 5′ dalla fine, con partita in ghiaccio>. <Bene ancora i giovani con Ulivieri in campo al momento del primo importante break – ha concluso>.

Tabellino: Ulivieri 6, Pinzani 10, Sodini 13, Ghera ne, Ciervo 8, Fossetti ne, Rosi ne, Taylor 23, Niccolai 5, Gamba 6, Bigi 2, Bini 2