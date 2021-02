Manifestazione di interesse immobile a San Quirico

La Parrocchia Ortodossa Romena Santa Pelagia Martire, con sede in Montecatini Terme, ha inoltrato una richiesta per la concessione dell’utilizzo dell’immobile già sede della scuola in località San Quirico, da destinare a centro socio-educativo-culturale.

Il progetto di gestione, oltre alle possibili attività del centro, contiene un progetto di lavori per il recupero e la riqualificazione dell’immobile. Prima di procedere a trattativa diretta con la proponente il comune di Pescia invita altri soggetti a manifestare preliminarmente il proprio eventuale interesse, descrivendo un progetto di utilizzo per attività ricreative,educative, sociali e culturali, nonché presentando progetto tecnico di recupero e riqualificazione dell’immobile.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’indirizzo comune.pescia@legalmail.it entro e non oltre le 23,59 del giorno 8 marzo.