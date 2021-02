Attivata una polizza contro i furti

Troppi furti in città preoccupano il sindaco Oreste Giurlani che apprezza il grande lavoro di prevenzione e repressione delle forze dell’ordine, fra le quali la Polizia Municipale. Nel mese di gennaio ha spiegato è stata sottoscritta con UNIPOLSAI una polizza che aiuta i cittadini in caso di furto con una serie di servizi che riparano dai danni materiali. Chiamando il numero verde 800212477,disponibile dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e 24 ore su 24 in quelli festivi, i cittadini colpiti da questi atti criminosi potranno ricevere un aiuto e un sostegno rivolto essenzialmente in due direzioni: alla casa e alla persona.