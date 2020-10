La partenza del campionato è ormai alle porte e salvo sorprese sabato 31 la Cestistica farà il suo esordio a Chiesina. Coach Matteoli vuol testare l’andamento della squadra dopo un lungo periodo di preparazione alternato al lavoro con la palla e fisica e per lunedì sera è in programma un’amichevole contro Altopascio. Sabato 17 doppia amichevole per gli under 18 gold e silver in trasferta a Fucecchio.