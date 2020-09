La Banda in piazza con le musiche di Morricone e Arbore. Appuntamento a domenica

L’Associazione Corpo Musicale Gialdino Gialdini organizza per domenica 27 settembre in piazza Mazzini a Pescia, alle ore 16.30, un concerto dal titolo “La Banda in Piazza”.

E’ un ritorno alle origini, quando la Banda aveva come palcoscenico i luoghi all’aperto. Ci voleva la pandemia per decidere in tal senso. Infatti, l’incertezza di avere la disponibilità del Teatro Pacini per il tradizionale Concerto di Santa Cecilia di novembre, il Consiglio ha deciso di anticipare e svolgere il Concerto all’aperto.

Il programma è vario e suggestivo. Si spazia dal repertorio dell’Opera, come Cavalleria Rusticana e Aida, per arrivare agli omaggi a Ennio Morricone e Alberto Sordi. Insomma, un programma vivace e frizzante, che non mancherà di deliziare il pubblico presente. Grazie all’Amministrazione comunale, i musicanti hanno potuto svolgere le prove, a causa del distanziamento previsto dalle norme anti-COVID nello splendido scenario del MEFIT. Appuntamento, quindi, a domenica 27 settembre.

Posti a sedere gratuiti, fino ad esaurimento, nel rispetto assoluto delle norme anti-Covid.