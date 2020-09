San Domenico, Camarlinghi respinge ogni accusa. “Probabile stress psicologico”

“Il consiglio di amministrazione del San Domenico ha l’obbligo di verifica di conformità delle condizioni contrattuali previste nella concessione integrale dei servizi che la cooperativa Kcs si è aggiudicata attraverso un bando europeo”. E’ quanto hanno riferito i consiglieri di amministrazione Ilaria Camarlinghi, Anna Marchi, Stefano Vamberti, Fausto Magri e Silvia Franchi.

“Non ha alcun compito di vigilanza, per legge, sull’operato del personale e pertanto, per i fatti incresciosi addebitati a tre operatrici, ora agli arresti domiciliari, nessuno tenti di strumentalizzare il nostro ruolo o di tenere atteggiamenti persecutori”.

Punto. E’ la risposta ai consiglieri di minoranza, Mandara, Conforti e Franceschi in particolare.

Ilaria Camarlinghi, a nome del Consiglio di amministrazione, ha riferito di di essere sbigottita per i fatti avvenuti. Non riesce a darsi una spiegazione, ma forse “lo stress psicologico e la fatica accumulata durante il periodo di lockdown può aver contribuito ad estremizzare certi comportamenti”. Nessuna giustificazione, per carità, la giustizia farà il suo corso.

Al riguardo delle dichiarazioni di Kcs, secondo cui, “nessun familiare aveva mai avuto sentore di siffatte condotte”, Camarlinghi è convenuta sul fatto che “i maltrattamenti possano essere stati fatti su ospiti privi o con ridotta capacità di intendere“.

Ad oggi la residenza ospita 47 persone e sono in corso nuovi inserimenti. Segno che, “al di là delle responsabilità individuali che andranno accertate, il San Domenico gode ancora di una buona reputazione che senza dubbio andrà rafforzata”.