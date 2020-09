Riqualificata la scuola materna di Cardino. Investimento da 286mila euro

Alla presenza dell’assessore regionale Federica Fratoni, che portava i saluti dell’assessore Grieco, è stata inaugurata la rinnovata e riqualificata scuola materna di Cardino, dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di via del Paradiso.

Il progetto comprendeva una serie di interventi, per un costo complessivo di 286mila euro che hanno riguardato l’adeguamento sismico della struttura, che ospita circa 100 bambini, e il suo recupero architettonico-funzionale. Determinante, per questa realizzazione, anche il contributo regionale di 197mila euro che è stato assegnato nei mesi scorsi al comune di Pescia.

“Consegnare in tempo utile per la riapertura questa scuola alla comunità e a chi la utilizza è motivo per me e per la giunta di grande orgoglio -ha sottolineato il sindaco di Pescia Oreste Giurlani durante la cerimonia, insieme all’assessore Fiorella Grossi e alla dirigente scolastica Gabriella Nanini- che continua e quasi completa la messa a norma anche in chiave antisismica delle strutture scolastiche del territorio. Un impegno che ci ha visto investire oltre 15 milioni di euro, sistemando praticamente tutte le nostre scuole”.