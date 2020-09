Matteo in prova al Basket Ravenna serie A2

Matteo Gherardini, classe 2004, della Cestistica Pescia in prova alla squadra under 18 del Basket Ravenna, compagine partecipante al campionato di serie A2. Il lungo, 205 cm, cestista pesciatino, già facente parte della selezione Toscana – Progetto Altezza -, e’ stato segnalato al neo responsabile del settore giovanile Vecchi, ex Virtus Bologna, dopo essersi messo in mostra nel campionato di categoria e dell’élite Euro talent che ha fatto tappa a Pescia lo scorso 29 luglio. Saranno giorni di full immertion per Matteo dove si confronterà con tutt’altra realtà.