Attenzione ai falsi addetti; Acque spa non bussa alla porta

Attenzione ai falsi addetti: questo è il messaggio di AcqueSpA dopo che nelle ultime settimane sono pervenute nuove segnalazioni circa persone che si presentano alla porta fingendosi addetti del gestore idrico e chiedono di entrare in casa con la scusa di un’emergenza che in realtà non esiste. Acque Spa ricorda che gli addetti non effettuano sopralluoghi all’interno delle case, né per controllare la qualità dell’acqua, né per verifiche sull’impianto interno, né per altri motivi. I tecnici si presentano a domicilio soltanto su espressa richiesta dell’utente e solo dopo aver concordato un appuntamento. Allo stesso modo, non offrono servizi per gli impianti privati e non propongono l’acquisto di prodotti né telefonicamente, né porta a porta o su appuntamento, tanto meno chiedendo anticipi in denaro. L’invito per tutti è segnalare alle autorità telefonate e attività sospette.