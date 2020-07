Chiusura ponte Alberghi. Dalla Regione soldi per le aziende danneggiate. Da dividere però con Uzzano, Abetone e Cutigliano

La regione ha stanziatoper i disagi causati dalla chiusura del ponte degli Alberghi e del ponte del Mandrini.

Sebbene si tratta di una cifra modesta, assai inferiore rispetto a quella che auspicavano le aziende pesciatine danneggiate, la notizia è stata accolta con soddisfazione dal sindaco di Pescia Oreste Giurlani che ha detto: “Diventa fondamentale sapere chi gestirà questi fondi, perché crediamo che sia necessario raggiungere prima possibile le varie attività colpite così duramente dallo stop del ponte prima e dal lockdown poi”.

Fu l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo a proporre un intervento straordinario per sostenere le imprese danneggiate dalla chiusura di due ponti in provincia di Pistoia. La legge prevede uno stanziamento di 150 mila euro per fare fronte alle conseguenze economiche subite dalle aziende che operano rispettivamente nei comuni di Pescia e Uzzano e che hanno subito gli effetti della chiusura del Ponte degli Alberghi e di Abetone e Cutigliano, per la chiusura del Ponte dei Mandrini.