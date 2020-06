Italia Nostra: “Tre punti di confronto con i Sindaci per il dopo Covid”

Italia Nostra Valdinievole, in considerazione delle nuove problematiche emerse a causa dell’epidemia da Covid-19, intende farsi promotrice di un confronto con le associazioni culturali e con le rappresentanze politico-amministrative della Valdinievole e dei comuni confinanti di Vinci, Altopascio, Montecarlo e Villa Basilica, per portare il proprio contributo a progetti di miglioramento degli standard di salute, di sicurezza e di qualità della vita dei cittadini.

Il documento proposto si fonda su tre pilastri: mobilità, patrimonio architettonico, ambientale, storico e artistico e paesaggio e verde pubblico.

Il particolare periodo che stiamo vivendo può rappresentare l’occasione per sperimentare soluzioni di viabilità e mobilità innovative in grado di offrire ai cittadini un sistema di mobilità più adeguato e insieme più salutare e rispettoso per l’ambiente. É dunque urgente verificare la rete dei percorsi ciclo-pedonali già esistenti o in via di realizzazione e programmarne altri.

La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, ambientale, storico e artistico delle cittadine sia di per sè anche opportunità di relax, di esercizio fisico, di arricchimento culturale e di degustazione dei prodotti tipici.

